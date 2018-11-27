"Моя любов та підтримка Росії": скандал довкола відомого українського танцюриста розгорівся з новою силою (фото)

Сергій Полунін опублікував нове фото татуювання з портретом Путіна.

Український всесвітньо відомий танцівник Сергій Полунін опублікував у своєму Instagram нове фото татуювання - російського герба на правій руці.

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"Добро повинне бути таке ж агресивне, як і зло!!! Моя любов та підтримка Росії. Кохання переможе все", - підписав Полунін опублікований знімок, на якому також видно татуювання на його грудях - з Путіним.

У коментарях користувачі мережі висловили своє розчарування постом танцюриста, дехто перейшов на відверті образи: "Яскравий приклад дауна без мізків", "Це не українець, це ганьба", "Навіщо Путіна?".

Раніше відомий на весь світ український балетний танцюрист та актор Сергій Полунін набив собі татуювання з президентом Росії Володимиром Путіним і похвалився цим в Instagram. На опублікованому фото на лівій руці можна було побачити набитий великий герб України.