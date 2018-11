Скандал навколо Полуніна: відомий український танцюрист витатуював Путіна на грудях

Танцюрист Полунін подякував путіну за "добро".

Відомий на весь світ український балетний танцюрист і актор Сергій Полунін набив собі татуювання з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Портрет президента Росії з'явився на грудях танцюриста, а на лівій руці у нього набитий великий герб України - Тризуб. На фото, яке розмістив танцюрист, рука з Тризубом відкриває портрет Путіна.

"Спасибі Володимиру і всім людям, хто обрав добро. Моя вам повага. Не легко бути сильним і рухатися до світла. Любов - це світло і воно найвеличніше", - написав Полунін.

Вчинок Полуніна розізлив користувачів, про що вони написали в соціальних мережах. Більшість підписників Полуніна в Instagram засудили танцюриста, зазначивши, що у нього "Бог відібрав розум".

Нагадаємо, 20 листопада на сторінці Полуніна з'явився пост, присвячений його дню народження. В замітці йдеться, що всі привітання артист переадресовує Путіну, "оскільки в деяких частинах світу ЗМІ ставляться до нього несправедливо". "Ніхто не заслуговує того, щоб до нього ставилися погано і несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в ньому світло, і бачу зараз. Володимира я завжди буду захищати своєю енергією і любов'ю...", — йдеться в замітці на сторінці Полуніна в Instagram.

Раніше Полунін зробив на одній руці тату з Тризубом, а на другій - з двоголовим орлом.

Довідка УНІАН. Сергій Полунін - всесвітньо відомий артист балету. Став відомий після виходу танцювального відео на хіт ірландського співака Hozier "Take Me to Church". Відеороботу оцінив і сам співак. Нещодавно Полунін знявся в кліпі Hozier на пісню "Movеment", в якій танцюристу навіть присвячені рядки. Він також зіграв у фільмах "Червоний горобець", "Східний експрес", "Лускунчик і чотири королівства" та інших.