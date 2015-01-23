Синоптики обіцяють українцям туманні та дощові вихідні

Тільки на сході температура знизиться до 2-10 градусів морозу, повідомляє Opogode.ua.

У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише на заході та півночі пройдуть дощі, сніг. Очікуються тумани. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря протягом дня складе 0-5 тепла, в Криму до 10-14 градусів тепла.

У західній частині місцями дощ, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях переважатиме волога погода з туманами. Температура повітря вночі близько нуля, у Чернігівській області до 3 морозу, у Сумській області до 3-7 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла.

Читайте такожДАІ попереджає водіїв про сильні тумани по всій Україні

У центральній частині очікуються мокрий сніг та дощ лише у Вінницькій області. Температура повітря вночі та вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла, вночі на Полтавщині до 4 морозу.

У східних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, місцями 6-10 морозу, вдень 2-10 морозу.

У південній частині без опадів. Температура повітря протягом доби 0-6 тепла, в Криму вдень до 10-14 тепла.

У Києві - місцями невеликі опади. Температура повітря вночі та вдень 0-2 градуса тепла, ввечері до 3 морозу.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, на сході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.