Коломойський розповів про стосунки з Зеленським: більше я його маріонетка, ніж він моя (відео)

Бізнесмен також запевнив, що не підказує «кварталівцям» жартів, таких епізодів не було.

Бізнесмен та співвласник телеканалу «1+1» Ігор Коломойський запевнив, що не чинить жодного впливу на творчість студії «Квартал 95».

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Про це він розповів в інтерв'ю проекту KishkiNa.

«Якщо взяти і швидко охарактеризувати наші з ним [з Зеленським] відносини, я б сказав, що я більше його маріонетка, ніж він моя. Можна тільки сказати сказати. Те, що стосується взаємин між "Плюсами" та "Кварталом", то вони виграють 10:0 у "Плюсів"», – зазначив Коломойський.

«Вони [Квартал] роблять все, що вони хочуть. Цілком неконтрольовані, ні в чому себе не обмежують. І лише спробуй натякнути їм на те, що може якось...», – продовжив бізнесмен.

«Ніхто не фронтує мене в цьому «Кварталі». Я не є кінцевим бенефіціаром», – зазначив він.

Бізнесмен уточнив, що його партнерські стосунки з «Кварталом» полягають у тому, що він є одним з бенефіціарів в «Плюсах», і у них з «Кварталом» є довгостроковий, десятирічний контракт, підписаний в 2012 році.

Крім того, Коломойський не бачить проблеми в можливому висуненні Зеленського в президенти. На його думку, у разі відходу Зеленського з шоу, місце фронтмена «Кварталу» може посісти інший учасник колективу.

Бізнесмен також запевнив, що не підказує «кварталівцям» жартів, таких епізодів не було.

«Але в принципі, а чому ні? Якби я щось придумав би таке прикольне про Петра Олексійовича», - уклав він.

Нагадаємо, згідно з результатами соцопитування, керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним з фаворитів президентських перегонів і впевнено обходить чинного президента Петра Порошенка.