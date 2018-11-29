У Києві затримано адвоката, який намагався дати прокурору 30 тисяч доларів хабара

Кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за статтею щодо торгівлі людьми, щоби схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді для призначення їм менш сурового покарання.

У приміщенні столичної прокуратури сьогодні затримано адвоката під час надання 30 тис. доларів неправомірної вигоди прокурору.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

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"Зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання", - йдеться в повідомленні.

Адвоката затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу одразу після надання неправомірної вигоди прокурору.

Операція з викриття та затримання зловмисника тривала понад місяць та проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими поліції Києва за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

"На даний час готується матеріали для оголошення адвокату про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). На місці події тривають слідчі дії", - додали в прокуратурі.

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