Більше половини читачів УНІАН підтримують введення заборони на в’їзд росіян до України - опитування

Чоловікам-росіянам від 16 до 60 років обмежили в'їзд на територію України до кінця дії воєнного стану.

51% читачів УНІАН висловилися за введення заборони на в'їзд росіян на територію України. Про це свідчать дані голосування, проведеного на сайті інформаційного агентства.

Водночас, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, проти такого рішення проголосували 34% респондентів.

Ще 15% наших читачів запропонували не обмежувати в'їзд громадянам Росії, однак посилити проходження цієї процедури. Зокрема, ввести платні візи та проводити попередню перевірку людей, які хочуть перетнути українсько-російський кордон.

Загалом в опитуванні взяли участь 2,3 тисячі людей.

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Зазначимо, у Державній прикордонній службі заявили, що чоловікам-росіянам від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях країни. Заборона на в'їзд росіянам діятиме на час воєнного стану, тобто до 26 грудня 20018 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

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Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».