Чи підтримуєте ви заборону в'їзду росіянам на територію України? - опитування УНІАН

Чоловікам-росіянам від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Про це заявили у Державній прикордонній службі.

У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до заборони в'їзду росіянам на територію України.

Заборона на в'їзд росіянам діятиме поки лише на час воєнного стану, тобто до 26 грудня 20018 року.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».