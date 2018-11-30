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Чи підтримуєте ви заборону в'їзду росіянам на територію України? - опитування УНІАН

11:45, 30 листопада 2018
Суспільство
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Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам / фото УНІАН

Заборона на в'їзд росіянам діятиме поки лише на час воєнного стану, тобто до 26 грудня 20018 року. 

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

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Теги: #росіяни#заборона на в'їзд#заборона в'їзду в Україну#воєнний стан