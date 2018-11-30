"Правда за нами": одеські курсанти записали звернення на підтримку полонених українських моряків (відео)

Курсанти пишаються мужністю полонених моряків та їхньою відданістю народу і Збройним силам України.

Одеські курсанти та військовослужбовці Інституту Військово-Морських сил записали відеозвернення на підтримку моряків, яких росіяни взяли в полон у Чорному морі.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, саме в цьому навчальному закладі свого часу вчилася більшість заарештованих росіянами хлопців. Одеські курсанти на відео кажуть, що підтримують їх усім серцем, а вчинок українських моряків називають героїчним.

Курсанти пишаються мужністю полонених моряків та їхньою відданістю народу і Збройним силам, і обіцяють зробити все, що від них залежить, аби якомога швидше звільнити заручників країни-агресора.