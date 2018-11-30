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Глави МЗС G7 закликали Росію звільнити українських моряків

16:21, 30 листопада 2018
Світ
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Конвоювання українських полонених моряків / REUTERS

Глави зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликають Росію звільнити захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків та судна.

Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті уряду Канади, яка у 2018 році головує в G7.

"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки", Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, та високий представник Європейського Союзу, висловлюємо крайню стурбованість щодо дій Росії проти України у Керченській протоці та навколишніх водах, які небезпечно загострили напруження. Немає жодного виправдання застосуванню воєнної сили Росією проти українських суден та військово-морського персоналу", - йдеться у заяві.

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"Ми наполегливо закликаємо до стриманості, належного дотримання міжнародного права і запобігання будь-якому подальшому загостренню. Ми закликаємо Росію звільнити екіпаж та судна і утримуватися від перешкоджання законному транзиту через Керченську протоку", - наголошується у заяві.

Також голови зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" та Могеріні знову підтвердили, що не визнають та ніколи не визнають анексію Криму Росією.

"І ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Під цією заявою поставили підписи міністри закордонних справ Канади Христя Фріланд, Франції Жан-Ів Ле Дріан, Німеччини Гайко Маас, Італії Енцо Моаверо Міланезі, Японії Таро Коно, Великої Британії Джеремі Хант, державний секретар США Майк Помпео та високий представник ЄС Могеріні.

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Теги: #Росія#підтримка G7 України#українські моряки