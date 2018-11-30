Глави МЗС G7 закликали Росію звільнити українських моряків

Провідні дипломати заявили, що немає жодного виправдання для застосування Росією воєнної сили.

Глави зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликають Росію звільнити захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків та судна.

Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті уряду Канади, яка у 2018 році головує в G7.

"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки", Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, та високий представник Європейського Союзу, висловлюємо крайню стурбованість щодо дій Росії проти України у Керченській протоці та навколишніх водах, які небезпечно загострили напруження. Немає жодного виправдання застосуванню воєнної сили Росією проти українських суден та військово-морського персоналу", - йдеться у заяві.

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"Ми наполегливо закликаємо до стриманості, належного дотримання міжнародного права і запобігання будь-якому подальшому загостренню. Ми закликаємо Росію звільнити екіпаж та судна і утримуватися від перешкоджання законному транзиту через Керченську протоку", - наголошується у заяві.

Також голови зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" та Могеріні знову підтвердили, що не визнають та ніколи не визнають анексію Криму Росією.

"І ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Під цією заявою поставили підписи міністри закордонних справ Канади Христя Фріланд, Франції Жан-Ів Ле Дріан, Німеччини Гайко Маас, Італії Енцо Моаверо Міланезі, Японії Таро Коно, Великої Британії Джеремі Хант, державний секретар США Майк Помпео та високий представник ЄС Могеріні.