Користувачі соцмереж повідомляють про новий вибух і пожежу в Харкові

Користувачі соцмереж у ніч на неділю повідомляють про черговий вибух, який прогримів у одному з районів Харкова.

Як повідомляє ТСН, очевидці пишуть у Twitter, що інцидент стався в районі Балашівки близько трьох ночі: спочатку люди почули вибух, а потім розгорілася пожежа.

"Надійшла інформація, що вибух стався в районі Балашівки. Очевидці розповідають про пожежу", - повідомляють у соцмережах.

Читайте такожНа Харківщині патрулі перевірятимуть документи та речі громадян"3:06 Харків, залізничний вокзал Балашівки. Вибух, гучний. Наступні розриви, пожежа. Можливо патрони", - інформує користувач Twitter SergoniuS.

За іншими даними, на вулиці Нахіенка горить склад.

Подробиць інциденту поки немає.