Користувачі соцмереж повідомляють про новий вибух і пожежу в Харкові
05:01, 25 січня 2015Суспільство
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Надійшла інформація, що вибух стався в районі Балашівки.
Очевидці пишуть про вибух у Харкові / @banderenko/twitter
Користувачі соцмереж у ніч на неділю повідомляють про черговий вибух, який прогримів у одному з районів Харкова.
Як повідомляє ТСН, очевидці пишуть у Twitter, що інцидент стався в районі Балашівки близько трьох ночі: спочатку люди почули вибух, а потім розгорілася пожежа.
"Надійшла інформація, що вибух стався в районі Балашівки. Очевидці розповідають про пожежу", - повідомляють у соцмережах.
Читайте такожНа Харківщині патрулі перевірятимуть документи та речі громадян"3:06 Харків, залізничний вокзал Балашівки. Вибух, гучний. Наступні розриви, пожежа. Можливо патрони", - інформує користувач Twitter SergoniuS.
За іншими даними, на вулиці Нахіенка горить склад.
Подробиць інциденту поки немає.
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