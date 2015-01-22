У Харкові з 15:00 введено підвищений режим патрулювання

У Харкові з сьогоднішнього дня введено підвищений режим патрулювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова обласної державної адміністрації Ігор Балута під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем.

«Наші вороги намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні, це зрозуміло – ми дуже важливі. Від лінії фронту до нашої адміністрації близько 230 км, проте, як ви бачите, в місті все спокійно. Хоча від цілеспрямованих диверсій або терактів дуже складно захиститися, незважаючи на всі зусилля наших спецслужб», - зазначив Балута.

Він наголосив, що сьогодні з 15:00 у місті вводиться підвищене патрулювання.

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«Кількість співробітників правоохоронних органів на вулицях міста та області буде збільшено у два рази. Також вони будуть забезпечувати патрулювання біля адміністративних центрів і державних об'єктів особливого значення. На території цих об'єктів або біля них буде стаціонарно встановлена легка бронетехніка. У патрулюванні будуть задіяні близько 2400 співробітників», – сказав Балута.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 19 січня неподалік будівлі Московського районного суду стався теракт, внаслідок якого були травмовані 13 осіб. МВС та СБУ заявили про початок екстрених антитерористичних заходів у Харкові.

21 січня начальник Головного управління МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв повідомив, що з 22 січня у Харкові вулиці міста щоденно патрулюватимуть близько 400 правоохоронців.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що «кількість нарядів патрульних на території міста буде більш ніж подвоєна».

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«До посиленого патрулювання по місту будуть залучені насамперед Національна гвардія України, патрульна служба МВС, в посиленому режимі Академія МВС, Академія Національної гвардії та ДСНС. Таким чином, із залученням техніки, в ряді моментів ми залучаємо легку напіввійськову техніку, я думаю, що ми покриємо територію міста такою кількістю патрульних, щоб присікти будь-які потенційні порушення. Головне, щоб кожен мешканець Харкова переконався, що він захищений», - сказав Аваков.

Міністр звернувся до жителів міста з проханням бути уважними та повідомляти на гарячі телефонні лінії про підозрілі речі, осіб тощо.