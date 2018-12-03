Астролог склав гороскоп на тиждень 3-9 грудня й попередив про небезпеку

Астролог прогнозує емоційний тиждень.

Астролог Влад Росс дав прогноз на тиждень 3-9 грудня. За його словами, понеділок - важкий день через те, що Венера все ще буде перебувати в опозиції до Урану, що завжди обіцяє критичні ситуації.

"У цей день можливі різного роду поломки, неприємності у дорозі, складні фінансові ситуації. Це невдалий день для покупок. Можливі конфлікти між подружжям і бізнес-партнерами", - розповів Росс у коментарі "Главреду".

Але вже з 4 грудня настане сприятливий період, який триватиме аж до кінця тижня.

"Молодий місяць Меркурій стане директним. Це – хороший знак. Після цього очікується піднесення бойового духу, підуть в гору справи, торгівля налагодиться", - зазначив він.

Завершення тижня, за словами Росса, буде емоційним.

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"7 грудня буде новий Місяць. І одночасно з цим буде з'єднання Марса і Нептуна, тоді як Марс – це планета енергії, а Нептун – міфології. Це час емоційних поривів, неочікуваних спонукань, просто буря емоцій. Це будуть дні найсильнішою чутливості, емпатії. У багатьох буде надзвичайно сильне бажання втілити у життя свої мрії. Людьми будуть цілком опановувати почуття", - додав він.

Астролог попередив, що в цей період велика небезпека зґвалтувань у темний час, тому що одержимі люди будуть просто воскресати.

"Так, наприклад, потенційний вбивця, який ніби ще й не став вбивцею, саме в цей час може ним стати. Це буде період сильних емоційних припливів й відпливів", - резюмував він.

Раніше Влад Росс склав гороскоп на грудень-2018 для всіх знаків Зодіаку. Щасливчиками місяця експерт назвав Водоліїв, а лузерами будуть Раки.