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Сьогодні в Україні стартують масштабні збори резервістів і військовозобов'язаних

11:06, 03 грудня 2018
Суспільство
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Збори триватимуть до новорічних свят / фото facebook.com/UkrainianLandForces

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони. Це пов'язано з введенням воєнного стану в 10 областях України.

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Зокрема, відбудуться збори як у складі бригад (до 15 діб), так і в складі навчальних центрів (до 20 діб).

Таким чином, передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб введено воєнний стан в 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

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Теги: #Україна#воєнний стан#збори резервістів