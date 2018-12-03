Сьогодні в Україні стартують масштабні збори резервістів і військовозобов'язаних
11:06, 03 грудня 2018Суспільство
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Через введення воєнного стану в Україні з понеділка, 3 грудня, починається цикл зборів резервістів і військовозобов'язаних.
Збори триватимуть до новорічних свят / фото facebook.com/UkrainianLandForces
З 3 грудня в Україні стартують масштабні збори резервістів і військовозобов'язаних.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони. Це пов'язано з введенням воєнного стану в 10 областях України.
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Зокрема, відбудуться збори як у складі бригад (до 15 діб), так і в складі навчальних центрів (до 20 діб).
Таким чином, передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят.
Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб введено воєнний стан в 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.
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