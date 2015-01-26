У Щасті в більшості будинків відновили теплопостачання

У більшності будинків відновлено теплопостачання.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає прес-служба Кабміну.

За його словами, опалення є у 120 житлових будинках зі 170, які є у місті.

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"Станом на 15:00 25 січня поки без тепла у Щасті 320 квартир... але ремонтні роботи тривають. ТЕС працює в штатному режимі, обленерго продовжує відновні роботи в періоди затишшя обстрілів. Деякі ремонтні роботи потребують попереднього розмінування території", — сказав Зубко.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, бойовики змушують жителів Щастя і Станиці Луганськоївиходити на мітинги проти української армії, звинувачуючи її в обстрілах.