Сили спецоперацій закликали військовиків відключати геолокацію перед селфі

Раніше Генштаб вкотре звернувся до громадян України з проханням не проводити фото- та відеозйомку переміщення військової техніки та навчань ЗСУ.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України закликали військовослужбовців відключати геолокацію перед тим, як вони збираються зробити селфі.

Про це повідомляє прес-служба командування ССО на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких. Якщо не можете втриматись без фото, принаймні вимикайте геолокацію», - йдеться у повідомленні.

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Цікаво відзначити, що повідомлення про «військових селфірів» з'явилося на сторінці ССО на наступний день після публікації у Facebook Майкла Щура, якого днями призвали на навчання резервістів. Відомий тележурналіст опублікував кілька селфі зі зборів військових резервістів, а також зі 169-го навчального центру «Десна» Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до громадян України з проханням не проводити фото- та відеозйомку переміщення військової техніки та навчань ЗСУ.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан в Україні.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.