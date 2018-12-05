На Дніпропетровщині викрили провокатора, який поширював в мережі панічні фейки про воєнний стан (фото, відео)

Правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями окупованого Криму, які ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів.

Служба безпеки України викрила учасника мережі інтернет-провокаторів, який за завданням спецслужб РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки у країні через введення воєнного стану.

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Як повідомляється на сайті СБ, правоохоронці задокументували, що мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

«Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями тимчасово анексованої АР Крим, які ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів. «Вказівки» російських кураторів передбачали, зокрема, публікацію статей щодо «правомірності» дій Військово-морських сил РФ поблизу Керченської протоки та засудження дій українських моряків», – вказано у повідомленні.

«Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади із вказівками щодо «використання для військових потреб» автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації», - повідомляють СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки отримала інформацію про створення мережі таких інтернет-провокаторів в Україні. За задумом російських спецслужб залучення саме мешканців України до розповсюдження фейків дає змогу адаптувати їх для населення та створити ілюзію «правдивості» повідомлень.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі Інтернет-провокаторів.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялось, що у Сумській області місцеві жителі стали отримувати фейкові повідомлення на телефон від імені Міністерства оборони України з вимогою прийти до військового комісаріату.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України увечері 26 листопада підтримала введення воєнного стану в ряді областей України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Воєнний стан вводиться в 10 областях України. Це – Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області. Указом передбачено ввести військовий стан з 9:00 28 листопада 2018 на 30 діб до 9:00 27 грудня 2018 року.