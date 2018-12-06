Порошенко нагадав про подвиги українських десантників у війні з російськими окупантами

Президент Петро Порошенко наголосив, що бійці Десантно-штурмових військ прославилися в боях з російськими агресорами за гору Карачун та Савур-Могилу, під час оборони Донецького та Луганського аеропортів, звільнення та утримання стратегічно важливих об’єктів і населених пунктів.

Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко нагадав про подвиги бійців Десантно-штурмових військ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося у виступі глави держави перед воїнами Десантно-штурмових військ Збройних сил під час робочої поїздки на Житомирщину.

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«Якщо поглянути на сучасну історію Збройних сил України, то немає в ній жодної сторінки, де б не йшлося про вас та ваші подвиги. Ви прославилися в боях з російськими агресорами за гору Карачун та Савур-Могилу, в обороні Донецького та Луганського аеропортів. Воїни-десантники героїчно боролися за звільнення та утримання стратегічно важливих об’єктів і населених пунктів, зокрема: Лисичанська, Слов’янська, Краматорська, Красного Лиману, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута та багатьох інших», - сказав Порошенко.

Він згадав безпрецедентний рейд 95-ї окремої аеромобільної бригади тилами російсько-терористичних військ у серпні 2014 року, здійснений за підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

«Командували 95-ю бригадою нинішній командувач ДШВ, Герой України, генерал Михайло Забродський, що прославив українського воїна-десантника, 25-бригадою – тоді ще полковник Юрій Содоль, який вчора отримав вже генерал-лейтенанта, а окремим батальйоном командував тоді ще підполковник Євген Мойсюк, який також вчора отримав звання генерала. Це генерали, які виросли в боях, які складають славу українського війська, які сьогодні є гордістю України», - сказав президент.

Верховний головнокомандувач нагадав, що тоді українські війська прорвали лінію оборони ворога, пройшли з боями вздовж кордону майже 500 кілометрів, знищили чимало військової техніки та особового складу, а у якості трофеїв захопили чимало озброєння.