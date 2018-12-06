Мешканці столиці відзначатимуть нове свято

Щороку у травні святкуватимуть День сусіда.

У столиці щорічно у третю суботу травня відзначатимуть День сусіда.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 86 з 91 депутата Київради.

Депутати хочуть, щоб такий святковий захід сприяв розвитку добросусідських стосунків між мешканцями столиці.

Депутати доручили КМДА розробити святковий план заходів для відзначення Дня сусіда.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вже почали встановлювати новорічні ялинки.