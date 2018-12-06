Мешканці столиці відзначатимуть нове свято
17:59, 06 грудня 2018Суспільство
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Щороку у травні святкуватимуть День сусіда.
У Києві відзначатимуть День сусіда / фото УНІАН
У столиці щорічно у третю суботу травня відзначатимуть День сусіда.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 86 з 91 депутата Київради.
Депутати хочуть, щоб такий святковий захід сприяв розвитку добросусідських стосунків між мешканцями столиці.
Депутати доручили КМДА розробити святковий план заходів для відзначення Дня сусіда.
Як повідомляв УНІАН, у Києві вже почали встановлювати новорічні ялинки.
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