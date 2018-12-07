В Одесі через воєнний стан на блокпостах і стратегічних об'єктах чергують кінологи з собаками

Перевіряючи громадян і автомобілі, особливу увагу вони звертають на наявність небезпечних предметів або заборонених речовин. Чергування здійснюється в цілодобовому режимі.

В Одесі і передмісті в зв'язку з воєнним станом блокпости і патрулювання об'єктів стратегічного значення з сьогоднішнього дня посилені кінологами зі службовими собаками.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, з п'ятниці, 7 грудня, кінологи надають практичну допомогу правоохоронцям щодо забезпечення громадської безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням та протидії злочинності.

Зараз фахівці кінологічної служби та їхні собаки зосереджені на стаціонарних блокпостах навколо Одеси - «Центроліт», «Два стовпи», «Дачне», а також в Одесі - на території залізничного вокзалу, міжнародного аеропорту «Одеса» і центрального автовокзалу.

«Перевіряючи громадян і автомобілі, особливу увагу вони звертають на наявність небезпечних предметів або заборонених речовин», - зазначили в главку.

Як уточнив заступник начальника регіонального главку Нацполіціі Сергій Махотін, патрулювання на даних об'єктах ведеться в цілодобовому режимі.

Він також додав, що правоохоронці вживають заходів щодо збільшення нарядів, які несуть службу в місті. У зв'язку з цим до патрулювання залучаються курсанти університету внутрішніх справ та Академії Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.

На території Одеської області працює 31 блокпост, з яких 7 стаціонарних та 24 мобільних, вони розміщені на дорогах державного значення і на під'їздах до обласного центру.