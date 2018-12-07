Онуфрій заборонив духовенству УПЦ МП брати участь в об'єднавчому соборі

У Московському Патріархаті заявили, що Вселенський патріарх Варфоломій "не мав права" скликати в Україні церковні зібрання.

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій "не благословив" духовенство УПЦ МП на участь в Об’єднавчому соборі української православної церкви.

Таке рішення прийнято синодом УПЦ МП на засіданні 7 грудня.

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У Московському Патріархаті заявили, що Вселенський патріарх Варфоломій "не мав права" скликати в Україні церковні зібрання, а сам об'єднавчий собор нібито є незаконним, "оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань".

"У зв’язку з цим єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української Православної Церкви брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється", - йдеться у документах за результатами рішення синоду.

Як повідомляв УНІАН, Вселенський патріарх Варфоломій 12 жовтня 2018 року надіслав листа предстоятелю УПЦ МП Онуфрію з поясненням причин надання Україні автокефальної церкви і закликом прибути на Об’єднавчий собор та взяти участь у ньому.

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Вселенський патріарх нагадав, що згідно з історичними даними та архівними документами, Свята Київська митрополія завжди належала юрисдикції Матері Церкви Константинополя, заснована нею як окрема митрополія, що займає 60-ту позицію у списку єпархій Вселенського Престолу. А пізніше, місцевий Синод у Росії «з невизначеного приводу в односторонньому порядку відсік себе від канонічного авторитету, тобто Святої Великої Церкви Христової (1448), але в місті Києві інші митрополити, законні та канонічні, були послідовно і невпинно поставляємі Вселенською патріархією, оскільки Київське духовенство та миряни не прийняли свого підпорядкування центру з Московії». А в 1685 році московський патріарх власноруч призначив київського митрополита, чим займався Константинополь, таким чином порушивши канони.

Варфоломій також заявив, що після об'єднавчого собору Онуфрій не зможе носити титул митрополита Київського, хоча і може за нього поборотися, якщо візьме участь у заході.

"Після виборів Предстоятеля Української Церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул Митрополита Київського, котрий, Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року", - написав Варфоломій.