Співробітник ДАІ: щоб "пережити" реформу, треба дві тисячі доларів

Відео на своєму каналі в YouTube розмістив житомирський активіст "Дорожнього контролю" Дмитро Кравчук, пише Українська правда.

"Зараз проходить реформа ДАІ. Хочу вас засмутити. Я сподіваюся на заступника міністра, яка побачить цей ролик. У Житомирській області треба 2 тисячі доларів, щоб залишитися під реформу в ДАІ", - сказав Бояркін.

Читайте такожУ співробітників ДАІ можуть відібрати їх легендарний символ - смугасту паличкуЗа його словами, інспектор кожен день повинен здавати своєму начальникові від 200 до 400 грн. Гроші передаються через магазин. Він зазначив, що інспектори, які стоять на стаціонарних постах, здають значно більше. Тих же даішників, які не здають призначену суму, відправляють працювати на штрафмайданчики.

Бояркін також повідомив, що даїшникам надходять замовлення від начальника місцевого управління ДАІ на фальсифікацію протоколів і розповів, що завдання інспекторам ніколи не ставилися в кабінеті - тільки в телефонному режимі.