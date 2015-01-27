З початку конфлікту на Донбасі загинули близько 60 дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час брифінгу уповноважений президента України з питань прав дитини Микола Кулеба.

"Стосовно кількості вбитих дітей, за попередніми підрахунками, тільки в минулому році це було близько 50 дітей, і вже в цьому році 10 дітей, яких було вбито", - сказав він.

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