В Одесі встановили копію скульптури "Любов", яка була представлена у 2015 році на американському арт-фестивалі Burning Man
17:33, 08 грудня 2018Суспільство
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Конструкція складається з фігур чоловіка і жінки, які сидять один до одного спинами. В середині кожної фігури поміщені статуї хлопчика і дівчинки, які тягнуть один до одного руки.
Монтаж здійснювався за допомогою підйомного крана \ Фото УНІАН
В Одесі встановили копію скульптури «Любов», яка в 2015 році була представлена на американському арт-фестивалі Burning Man.
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Як передає кореспондент УНІАН, величезну композицію відкрили увечері 7 грудня в Суворовському районі міста - навпроти кінотеатру «Зоряний».
Конструкція (17,5 метра у довжину, 5,5 - у ширину і 7,5 - у висоту) складається з фігур чоловіка і жінка, які сидять один до одного спинами. У середині кожної з фігур, зроблених за принципом каркасів, поміщені статуї поменше - хлопчика і дівчинки, які тягнуть один до одного руки. Фігури дітей - з підсвічуванням.
Монтаж здійснювався за допомогою підйомного крану.
Автор композиції - Олександр Мілов.
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