В Одесі встановили копію скульптури "Любов", яка була представлена у 2015 році на американському арт-фестивалі Burning Man

Конструкція складається з фігур чоловіка і жінки, які сидять один до одного спинами. В середині кожної фігури поміщені статуї хлопчика і дівчинки, які тягнуть один до одного руки.

В Одесі встановили копію скульптури «Любов», яка в 2015 році була представлена на американському арт-фестивалі Burning Man. Читайте такожВ Одесі суд продовжив арешт директору табору "Вікторія", в якому при пожежі загинуло троє дітей Як передає кореспондент УНІАН, величезну композицію відкрили увечері 7 грудня в Суворовському районі міста - навпроти кінотеатру «Зоряний». Конструкція (17,5 метра у довжину, 5,5 - у ширину і 7,5 - у висоту) складається з фігур чоловіка і жінка, які сидять один до одного спинами. У середині кожної з фігур, зроблених за принципом каркасів, поміщені статуї поменше - хлопчика і дівчинки, які тягнуть один до одного руки. Фігури дітей - з підсвічуванням. Монтаж здійснювався за допомогою підйомного крану. Автор композиції - Олександр Мілов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter