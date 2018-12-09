В Одесі загинув відомий український вчений Захарія

За попередніми даними, напередодні Захарію смертельно травмував автомобіль в центрі міста, недалеко від будинку, в якому він проживав.

В Одесі загинув відомий український вчений-хімік Олександр Захарія.

Читайте такожПомер відомий український актор театру і кіно

Про це у Facebook повідомили його колеги та друзі.

За попередніми даними, напередодні Захарію смертельно травмував автомобіль у центрі міста - на вулиці Маразліївській, недалеко від будинку, в якому він проживав.

Зокрема, як пише його друг Володимир Геник, "трагічно загинув Олександр Захарія - вчений-хімік, громадський діяч, патріот України і світла людина".

Захарія – кандидат хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії Одеського національного університету ім. Мечникова, працював в Інституті стратегічних досліджень та прогнозів трансатлантичних процесів

У поліції інформацію про ДТП наразі не коментують.