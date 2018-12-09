В Одесі загинув відомий український вчений Захарія
12:31, 09 грудня 2018Суспільство
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За попередніми даними, напередодні Захарію смертельно травмував автомобіль в центрі міста, недалеко від будинку, в якому він проживав.
Трагічно загинув учений, громадський діяч, патріот України і світлий чоловік / facebook/volodymyr.genyk
В Одесі загинув відомий український вчений-хімік Олександр Захарія.
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Про це у Facebook повідомили його колеги та друзі.
За попередніми даними, напередодні Захарію смертельно травмував автомобіль у центрі міста - на вулиці Маразліївській, недалеко від будинку, в якому він проживав.
Зокрема, як пише його друг Володимир Геник, "трагічно загинув Олександр Захарія - вчений-хімік, громадський діяч, патріот України і світла людина".
Захарія – кандидат хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії Одеського національного університету ім. Мечникова, працював в Інституті стратегічних досліджень та прогнозів трансатлантичних процесів
У поліції інформацію про ДТП наразі не коментують.
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