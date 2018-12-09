Жертва холодів: на Львівщині на смерть замерз чоловік
14:04, 09 грудня 2018Суспільство
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Його тіло виявили на сільській вулиці в Радехівському районі.
Ілюстрація REUTERS
У Радехівському районі Львівської області 8 грудня на сільській вулиці знайшли мертвим чоловіка, причиною смерті якого стало загальне обмороження тіла.
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Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
"8 грудня близько 11 години в селі Стоянів Радехівського району виявлено тіло 33-річного місцевого жителя. Ймовірна причина смерті - загальне обмороження. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
З настанням морозів це вже друга смерть людини у Львівській області від переохолодження.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Кам'янка-Бузькому районі Львівської помер від переохолодження 51-річний чоловік.
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