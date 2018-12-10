Вінниця започатковує нову європейську традицію зустрічі Нового року

Уже традиційно упродовж майже місяця у Вінниці триватимуть святкові новорічні та різдвяні заходи.

В Центральному парку біля Головної ялинки на вінничан та гостей міста чекатимуть фестиваль «Різдвяні зустрічі», караоке-шоу «Зірка на ялинці», фестиваль смаколиків «Vinnytsia FoodFest». На площі Ліверпуль працюватиме «Новорічна пошта», а на майдані Незалежності – розгорнеться Новорічна Резиденція та Різдвяний вертеп. Крім того, цього року Вінниця започатковує нову європейську традицію «Новий рік по-європейськи».

Традиційно новорічні заходи у Вінниці стартують 19 грудня і триватимуть до 13 січня. Проходитимуть вони на кількох локаціях. Про це йшлось сьогодні під час прес-конференції, яка відбулась у міській раді, повідомляє прес-служба міськради.

«Свята наближаються, і сьогодні за дорученням міського голови Сергія Моргунова, ми активно до них готуємося, адже найбільше свят чекають дітки. Ми не могли залишити їх без казкової атмосфери. Традиційно у місті відбудуться новорічні свята з цікавинками, які, маємо надію, сподобаються вінничанам. Ми запрошуємо усіх вінничан родинами відзначати свята. Цього року ми запроваджуємо нову новорічну традицію святкування Нового року біля нашого символу міста – вінницької Вежі. В багатьох європейських країнах люди виходять на центральні площі зустрічати Новий рік і вітають один одного, ми також хочемо розпочати таку традицію», – каже заступник міського голови Галина Якубович.

Уже наступного тижня, у вівторок, 11 грудня о 16:00 на площі Ліверпуль відбудеться відкриття «Новорічної пошти» (спільно з Укрпоштою). Вона працюватиме щодня з 16:00 до 20:30. Усі бажаючі зможуть написати листівку своїм рідним з привітаннями, а також Cвятому Миколаю та Санта-Клаусу.

Церемонія відкриття Головної ялинки відбудеться о 19:00 у Центральному парку. Святкові вогні на ялинці разом з вінничанами запалюватиме спеціальний гість – молодий український репер ХАС. Концерти та розважальні і культурні програми після відкриття головної зеленої красуні Вінниці проводитимуть впродовж майже місяця.

Зокрема, це фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia FoodFest», спеціальним гостем якого стане учасник VI сезону телевізійного шоу «Майстер шеф» Олег Ковальчук. У рамках відзначення зимових свят передбачені також фестиваль національних меншин «В нас різні мови і обряди, та все ж єдина ми сім’я», караоке-шоу «Зірка на ялинці». Також біля Головної ялинки проходитиме фестиваль «Різдвяні зустрічі», V обласний фестиваль народної творчості «Різдвяне диво» та новорічні дискотеки.

19 грудня о 17:00 на майдані Незалежності відбудеться відкриття Новорічної Резиденції. З понеділка по п’ятницю спочатку Святий Миколай, а потім і Санта-Клаус та їх помічники прийматимуть маленьких відвідувачів із 16:00 до 20:00 по буднях, а у суботу та неділю – з 14:00 до 19:00. Також працюватимуть святкові рейси у новорічному трамваї за маршрутом «Вінниця новорічна».

25 грудня о 13:00 на майдані Незалежності відбудеться святкова різдвяна програма «Різдвяне сяйво» біля вертепу.

Уже традиційно на Європейській площі з 15 грудня по 14 січня проходитиме новорічно-різдвяний ярмарок.

Родзинкою відзначення цих новорічних свят у Вінниці стане започаткування нової традиції «Новий рік по-європейськи». О 23:30 на Європейській площі розпочнеться святково-розважальна програма. Організатори запрошують усіх вінничан провести старий і зустріти Новий 2019-й рік разом. Як це заведено у багатьох столицях і містах різних країн Європи. Там люди збираються разом біля видатних будівель свого міста або на центральних площах, щоб привітати один одного з Нового року. Для усіх, хто долучиться до відзначення свята на Європейській площі у Вінниці, у новорічну ніч співатиме Оксана Славна.

«Нова новорічна традиція «Новий рік по-європейськи» біля Вежі – це новинка, яку ми хочемо запропонувати нашій громаді. Ця традиція притаманна великим і популярним містам Європи. У новорічну ніч на Європейській площі на вінничан та гостей міста очікують різноманітні конкурси, інтерактиви та концертна програма. Цього року ми також започатковуємо фестиваль для дітей з інвалідністю «Без обмежень». Ми хочемо щоб ті діти, які, на жаль, мають інвалідність, не відчували себе осторонь суспільства, і тим більше в такі свята. Фестиваль пройде у театрі ім. Садовського 24 грудня», - розповів директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.

Закриття Головної ялинки, що символізує завершення новорічних та різдвяних свят, відбудеться 13 січня. З 12:00 цього дня гостей пригощатиме фестиваль смаколиків «Vinnytsia FoodFest». О 18:00 розпочнеться церемонія нагородження переможців караоке-шоу «Зірка на ялинці». А з 19:00 можна буде насолодитися кавер-версіями світових хітів від кращих вінницьких рок-гуртів.