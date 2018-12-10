В Україні проводяться масштабні навчання підрозділів МВС (фото)

У масштабних навчаннях беруть участь прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники.

В Україні проводяться оперативно-тактичні та командно-штабні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, у масштабних заходах беруть участь прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники.

Зазначається, що навчання дадуть можливість відпрацювати та скоординувати дії правоохоронців під час виконання службових обов’язків.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєа, до змагань залучено всі спецпідрозділи всіх Головних управлінь, зокрема, участь у змаганнях беруть від рядового до генерала. Відтак до складу спецпідрозділів входять об’єднанні колективи з поліцейських спецполків різних напрямків, а також підрозділи патрульної поліції, які займаються тактичної роботою на вулиці.

Читайте такожУ Бердянську та Маріуполі значно посилили охорону через загрозу їхнього захоплення Росією

Князєв підкреслив, що навчання дадуть можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.

«Наразі розгорнутий Центральний пункт управління, який здійснює координацію роботи чотирьох штабів. До складу штабів увійшли співробітники різних відомств. Вони моделюють ситуацію в он-лайн режимі та слідкують за ефективним та оперативним виконанням поставлених завдань», - сказав він.

Глава Нацполіції пояснив, що це бойове злагодження. Крім загального змагання спецпризначенців – це фінальна історія попередніх навчань, які проводилися восени всіма підрозділами спеціального призначення – вони між собою будуть боротися за першість.

Нинішні тактичні заняття, зауважив він, це відпрацювання реальних ситуацій, труднощів, з якими поліція стикнулася у 2018 році. Зокрема, звільнення заручників, терористичні атаки, прибуття нарядів поліції на застосування зброї, вилучення вибухових пристроїв. Також відпрацьовуватиметься алгоритм дій під час виконання спільних завдань з прикордонниками, Нацгвардією із гарантування безпеки.

«Це футбольні матчі, звичайні тактичні, практичні завдання, які були упродовж цього року. Ці виклики ми подолали, але мали деякі недоліки, які ми сьогодні повинні усунути. Водночас 2019 рік буде важливий тим, що і в Сумах, Чернівцях, Києві, Одесі буде єдина система реагування на ті події, ті проблеми, які будуть виникати»,- додав Князєв.