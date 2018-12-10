Третя перемога Coral Travel в конкурсі «Вибір року»

8 грудня у розкішному залі елітного готелю InterContinental в Києві відбулася XVIII церемонія нагородження переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2018.

Звання "Вибір року" - це не просто визнання кращих, це підтвердження того, що бренд вибрав вдалу стратегію, є лідером якості і завоював серця покупців. Перемога в конкурсі - це результат наполегливої командної роботи. Отримати медаль означає відзначити всіх, хто долучився до створення та розвитку товару або послуги. Часто покупцям важко вибрати товар через різноманіття пропозицій на ринку.

Організатори конкурсу визначають найкращий бренд на основі всеукраїнського комплексного маркетингового дослідження споживчих переваг (40%), думки експертної ради (30%), опитування представників рекламних агентств (15%), оцінки високого журі (10%) і опитування оргкомітету (5%). Такий підхід дозволяє зробити систему оцінювання якісної, глибинної та прозорою. Методика конкурсу розроблена компанією Festivals International (USA). Маркетингове дослідження проводить міжнародна компанія TNS Kantar.

Уже втретє Coral Travel завоював довіру споживачів і значно сприяв створенню цивілізованого туристичного ринку. Мета роботи компанії Coral Travel - зробити якісний відпочинок доступним для всіх українців.

Coral Travel розпочала діяльність в Україні у 2008 році і зараз є одним з лідерів туристичного бізнесу країни. Всі 10 років компанія працює за світовими стандартами організації та ведення бізнесу подорожей.

У всіх «основних» країнах, куди здійснює продаж турів Coral Travel, а це Туреччина, Іспанія, Греція, ОАЕ, Єгипет, Таїланд і Україна, приймаючою стороною, що надає послуги туристам, є компанія Odeon Tours, що входить в міжнародний OTI Holding.