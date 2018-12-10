Російських пропагандистів під вигуки "Слава Україні!" вигнали з форуму в Литві (відео)

Пропагандистів "Известий" облили вином зі словами "ви всі в крові".

З виставки "Форум вільної Росії" у Вільнюсі вигнали працівників російських ЗМІ - пропагандистів "Известий".

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Головний редактор кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв і громадський активіст Ерфан Кудусов вимагали від працівників російських "Известий" залишити залу, повідомляє в Facebook RU DELFI і публікує відео.

"Валіть звідси... Геть звідси, ви окупанти... Ганьба! Ви в крові!.. Слава Україні!", – кричали на адресу російських журналістів.

Раніше російський блогер Ілля Варламов викрив фейк у сюжеті "Першого каналу", в якому був показаний українець-учасник Євромайдану в Києві "Кирило Чубенко". Насправді він виявився жителем Білорусі Віталієм Юрченком.

"Перший канал" після викриття фейку вибачився за "помилку" в сюжеті про річницю Майдану.