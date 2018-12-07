"Перший канал" після викриття фейку перепросив за "помилку" в сюжеті про річницю Майдану (відео)

На каналі стверджують, що підготовкою сюжету про українця-учасника Майдану займалися стрингери.

Російський пропагандистський "Перший канал" попросив вибачення за сюжет про річницю Євромайдану, в якому білоруса видали за бідного українця.

"Перший канал вивчив і перевірив інформацію про те, що Кирило Чубенко, який став одним з героїв сюжету про річницю Майдану, насправді інша людина і проживає в Білорусі", - повідомили ТАСС в прес-службі "Першого каналу".

Читайте такожПорошенко: Кремль почав агресію проти України після проголошення позаблоковості

Пропагандисти стверджують, що підготовкою сюжету займалися стрингери, які зізналися, що зняли свого знайомого, оскільки зйомка цього інтерв'ю нібито була зроблена з технічним браком, а сюжет треба було терміново здавати.

"Перший канал жалкує через цей інцидент", - зазначили на "Першому каналі".

Раніше російський блогер Ілля Варламов викрив фейк у сюжеті "Першого каналу", в якому був показаний українець-учасник Євромайдану в Києві "Кирило Чубенко". Насправді він виявився жителем Білорусі Віталієм Юрченком.

Пізніше сам Юрченко прокоментував ситуацію. За його словами, в компанію, де він працює, прийшло замовлення від пропагандистів "Першого каналу" зняти сім'ю або людину в Кривому Розі в Україні, яка би поскаржилася на відсутність газу і дороге опалення, таку людину знайшли і зняли матеріал.

Потім, за словами Юрченка, з'ясувалося, що в матеріалі з Кривого Рогу був поганий звук, через що його було не можна відправляти замовнику.

"Ухвалили абсолютно неправильне рішення перезняти сюжет з текстом, озвученому в Кривому Розі. Я не знаю, чи підписали ім'я саме тієї людини... Мені запропонували знятися як герою, оскільки я нещодавно туди влаштувався, мовляв, новий працівник. Я сумнівався, але поїхав зніматися. Я побоявся відмовити, хоча весь час сумнівався. Після того як вже зняли матеріал, я деякий час походив, потім попросив нічого не відправляти в Москву. А мені сказали на це, що матеріал вже вислали", - розповів "герой" сюжету.

ОБЕРЕЖНО! ЦЕЙ РОЛИК - ПРИКЛАД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСИВНОЇ ПРОПАГАНДИ