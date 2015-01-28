У військовому містечку Запоріжжя знесли пам'ятник Леніну (фото)

12:30, 28 січня 2015
Суспільство
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В Шевченківському районі Запоріжжя на території військового містечка вчора ввечері знесли пам'ятник Леніну.

В Запорожье снесли памятник Ленину / \соцсети

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила "Самооборона Майдану Запоріжжя". "Розвідка Самооборони Майдану підтвердила отриману інформацію про знесення постаменту Леніна на території військового містечка в Шевченківському районі Запоріжжя. Ймовірно пам'ятник повалили з допомогою троса", - наголошується в повідомленні.

Неизвестные сделали это вчера вечером / соцсети

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в центрі Бердянська на Приморській площі невідомі в камуфляжі знесли пам'ятник Леніну.

При падении памятник разбился / соцсети
Post by Самооборона Майдану Запоріжжя.
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