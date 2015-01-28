У військовому містечку Запоріжжя знесли пам'ятник Леніну (фото)

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила "Самооборона Майдану Запоріжжя". "Розвідка Самооборони Майдану підтвердила отриману інформацію про знесення постаменту Леніна на території військового містечка в Шевченківському районі Запоріжжя. Ймовірно пам'ятник повалили з допомогою троса", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в центрі Бердянська на Приморській площі невідомі в камуфляжі знесли пам'ятник Леніну.