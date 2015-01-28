У військовому містечку Запоріжжя знесли пам'ятник Леніну (фото)
12:30, 28 січня 2015Суспільство
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В Шевченківському районі Запоріжжя на території військового містечка вчора ввечері знесли пам'ятник Леніну.
У Запоріжжі знесли пам'ятник Леніну / соцмережі
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила "Самооборона Майдану Запоріжжя". "Розвідка Самооборони Майдану підтвердила отриману інформацію про знесення постаменту Леніна на території військового містечка в Шевченківському районі Запоріжжя. Ймовірно пам'ятник повалили з допомогою троса", - наголошується в повідомленні.
Невідомі зробили це вчора ввечері / соцмережі
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в центрі Бердянська на Приморській площі невідомі в камуфляжі знесли пам'ятник Леніну.
При падінні пам'ятник розбився / соцмережі
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