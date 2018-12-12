"Посмішка, як у Джокера": Лорак розкритикували за зловживання ботоксом (фото)
10:54, 12 грудня 2018Суспільство
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Коментатори в мережі звинуватили Лорак у використанні ботокса.
Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram / Instagram Ані Лорак
Скандальна українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками новим фото і нарвалася на критику.
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Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Коментатори звинуватили Лорак у використанні ботокса.
"Лорак - реклама ботокса", "Ботокс з морди так і випирає", "Посмішка у неї точно, як у Джокера", - написали хейтери співачки.
Як повідомляв УНІАН, Лобода спровокувала суперечки в мережі дивним селфи.
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