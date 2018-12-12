"Посмішка, як у Джокера": Лорак розкритикували за зловживання ботоксом (фото)

Коментатори в мережі звинуватили Лорак у використанні ботокса.

Скандальна українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками новим фото і нарвалася на критику.

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Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Коментатори звинуватили Лорак у використанні ботокса.

"Лорак - реклама ботокса", "Ботокс з морди так і випирає", "Посмішка у неї точно, як у Джокера", - написали хейтери співачки.

Як повідомляв УНІАН, Лобода спровокувала суперечки в мережі дивним селфи.