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"Посмішка, як у Джокера": Лорак розкритикували за зловживання ботоксом (фото)

10:54, 12 грудня 2018
Суспільство
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Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram / Instagram Ані Лорак

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Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Коментатори звинуватили Лорак у використанні ботокса.

"Лорак - реклама ботокса", "Ботокс з морди так і випирає", "Посмішка у неї точно, як у Джокера", - написали хейтери співачки.

Як повідомляв УНІАН, Лобода спровокувала суперечки в мережі дивним селфи.

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Теги: #Лорак