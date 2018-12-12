"Косить" на Пенталгін": журналістка вказала на суперечливий момент у справі Зайцевої

В іншій справі при подібних їз Зайцевою результатах експертизи суддя позбавив водія прав і наклав на нього штраф.

Харківська журналістка Тетяна Доцяк звернула увагу на показовий момент у справі Зайцевої. Так, у Мелітополі в 2018 році сталася аварія з вини чоловіка, в крові якого також знайшли опіати. Тоді суддя позбавив водія прав і наклав на нього штраф.

Про це журналістка написала на сторінці в Facebook.

"Косить на пенталгін. Дуже схожий випадок із Зайцевою і наркотичним сп'янінням. У водія знайшли опіати, лаборант не вказує, багато чи мало, а пише "позитивний результат". Як і у випадку з Зайцевою. Водій, як і Зайцева, заявив, що вживав пенталгін", — розповіла журналістка.

За її словами, огляд нарколога показав схожі з Зайцевою симптоми — неточні рухи, пальце-носова проба неточна, звужені зіниці.

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"Лікар пише: "Звуження зіниць (точкові зіниці) і ністагм при погляді в сторону свідчить про наявність клініки і є явною ознакою наркотичного сп'яніння внаслідок вживання опіоїдів". Водій наполягає: не вживав наркотики, а пив пенталгін. Але рецепт лікаря не надав. Як і Зайцева", — зазначає журналістка.

В тому ділі лікар вказав, що препарат використовують для полегшення "ломки" і він викликає стан ейфорії.

"Суддя врахував огляд наркологом, знайдені опіати і постановив — навіть якщо медичний препарат — це не має значення. Штраф і позбавлення прав. І не треба було ані, кількості опіатів, ані лаборанту, ані судді. Тому що немає такого "кількість опіатів". Результат позитивний — все, досить", — пише Доцяк.

Як повідомляв УНІАН, у справі Зайцевої стали відомі результати нової експертизи на опіати.