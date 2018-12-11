Кривава аварія в Харкові: у справі Зайцевої стали відомі результати нової експертизи на опіати

У Київському райсуді проходить чергове засідання щодо резонансної аварії.

Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо обвинуваченої Олени Зайцевої.

Про це в Київському райсуді Харкова повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, передає "Медіапорт".

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Вона встигла ознайомитися з результатами експертизи й процитувала підсумковий висновок: "Враховуючи дані, представлені в матеріалах справи, достовірно відповісти на запитання, чи була Зайцева О. в момент ДТП 18.10.17 року близько 20:43 у стані сп'яніння, викликаного вживанням наркотичних або інших одурманювальних засобів, неможливо через відсутність кількості визначеного вмісту кодеїну або фенобарбіталу в сечі громадянки Зайцевої, що є базовим критерієм встановлення самого факту, так і ступеня сп'яніння будь-якого генезу".

Результати експертизи в суді сьогодні не оголосили. У засіданні оголосили перерву до 19 грудня через неявку захисника Дронова Сергія Перепелиці. Він на лікарняному.

Представники звинувачення отримають висновки експертизи сьогодні й тільки після того, як їх вивчать, зможуть відповісти на запитання журналістів, сказав прокурор Ігор Омельченко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.