Митрополит УПЦ МП спробував принизити Варфоломія грубою відповіддю на його лист про собор

Раніше митрополит Лука називав “сатанинською” ідею Константинополя надати автокефалію Українській Церкві.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука (Коваленко) в образливому і принизливому тоні відповів на лист вселенського патріарха Варфоломія про Об’єднавчий собор, який той раніше відправив усім українським єпископам.

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Відповідь керівника Запорізької єпархії УПЦ МП була опублікована на офіційному сайті єпархії, передає Релігія в Україні. "Дорогий вірнопідданий Турецької Республіки, пан Варфоломій! (Більш відомий як “Патріарх Вселенський”)”, – такими словами митрополит Лука розпочав своє звернення.

У зверненні митрополит Лука звинуватив Патріарха у використанні “держапарату України і жонглюванні нормами канонічного права для знищення” УПЦ МП, називає його “засліпленим уявним сяйвом кесаревої влади”, “ідейним натхненником масштабної кампанії, спрямованої на розпалювання ненависті до УПЦ (Московського Патріархату, – ред.), захоплення її святинь, переслідування її пастви, а також підриву позицій Православ’я в Україні на користь “хрестового походу” уніатів на споконвічні православні землі” тощо.

Митрополит Лука по-своєму інтерпретує канонічні норми й історичні події, підсумувавши в кінці звернення: “Спасибі вам, пане Варфоломій, що ви допомагаєте нашому спасінню. Єдине, про що клір (який ваш Престол з якоїсь безглуздої причини уявив своїм) і паства запитує до вас: що завадило вам нас почути навесні? Що так затьмарило ваш розум, щоб ви вважали себе Патріархом всього світу? Може бути, наступним вашим кроком стане затвердження, що і цей світ з небуття вами створений?”.

Раніше митрополит Лука називав “сатанинською” ідею Константинополя надати автокефалію Українській Церкві.