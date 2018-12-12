Полонений український моряк домігся відключення в московському СІЗО "Русского радио"

Повідомляється, що моряк почувається бадьоро і навіть ходить без милиць, попри те, що в його нозі досі знаходиться осколок.

Наймолодший з полонених Росією українських моряків 18-річний Андрій Ейдер, який знаходиться в московському СІЗО "Матроська тиша", домігся відключення в його камері "Русского радио".

Про це повідомила правозахисниця Олександра Маркова, яка відвідала сьогодні моряка.

Вона розповіла, що Андрій почуває себе бадьоро і навіть ходить без милиць, попри те, що в його нозі досі знаходиться осколок.

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"І так, "Русское радио" сьогодні ж йому замінили на "Європу плюс". Після попередніх публікацій в ЗМІ з приводу радіо Андрій жартує і сподівається, що не зіпсував "Русскому радио" рейтинги", - зазначила правозахисниця.

Її колега Марія Куракіна, яка також побувала в "Матроської тиші" розповіла про стан іншого полоненого - 24-річного Андрія Артеменка. За її словами, у нього осколкові поранення в ліву руку, пальці, по тілу, окалина при вибуху потрапила в очі.

"Начебто бачить, але зір викликає мої побоювання. Можлива контузія. Зараз, почуває себе краще. Як годиться військовому, тримається бадьоро, підтягнуто. Бойовий дух на підйомі, цікавиться новинами по справі", - написала Куракіна.

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Вона також повідомила, що до Андрія приходила якась жінка, яка представилася адвокатом, не назвавши свого імені, виправдавши це тим, що "прізвище її занадто складне для сприйняття".

"Попередила підзахисного, як діяти в подібних ситуаціях. Питання, пов'язані з проходом випадкових осіб до наших підзахисних будуть предметом розгляду в адвокатському співтоваристві", - додала правозахисниця.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".