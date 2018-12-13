Під Києвом дерево впало на дроти залізниці - рух з боку Ірпеня зупинено
09:14, 13 грудня 2018Суспільство
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Залізничники обіцяють відновити сполучення, але коли це відбудеться, поки невідомо.
Пасажири змушені шукати інші шляхи, як дістатися на роботу / фото УНІАН
На Київщині в районі станції Клавдієве дерево впало на електродроти, що спричинило ускладнення руху залізниці.
Про це повідомляє "ТСН".
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Через аварію зупинилися потяги та приміські електрички, що прямували з Ірпінського напрямку до Києва. Пасажири змушені шукати інші шляхи, як дістатися на роботу.
Залізничники обіцяють відновити сполучення, але коли це відбудеться, поки невідомо.
Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії поїзда в Анкарі поранено більше 40 людей, є загиблі.
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