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Під Києвом дерево впало на дроти залізниці - рух з боку Ірпеня зупинено

09:14, 13 грудня 2018
Суспільство
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Пасажири змушені шукати інші шляхи, як дістатися на роботу / фото УНІАН

Про це повідомляє "ТСН".

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Через аварію зупинилися потяги та приміські електрички, що прямували з Ірпінського напрямку до Києва. Пасажири змушені шукати інші шляхи, як дістатися на роботу.

Залізничники обіцяють відновити сполучення, але коли це відбудеться, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії поїзда в Анкарі поранено більше 40 людей, є загиблі.

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Теги: #Київ#транспорт