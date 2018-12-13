Експерт назвав найімовірнішого кандидата на пост глави української автокефальної церкви

Помісну церкву може очолити "темна конячка", вважає аналітик.

Директор інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков вважає, що найбільше шансів очолити українську автокефальну церкву з відомих кандидатів має єпископ Української православної церкви Київського патріархату, митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко).

Читайте такожМитрополит УПЦ МП спробував принизити Варфоломія грубою відповіддю на його лист про собор

В Україні помісну церкву також може очолити "темна конячка", розповів директор інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков в ефірі телеканалу "Прямий", передає "Главред".

"Але я так розумію, що він (предстоятель УПЦ КП, патріарх Філарет (Михайло Денисенко) — Ред.) готовий залишитися головою Синоду, який передбачений православною церквою в Україні, і дати молодшому своєму вихованцю шлях в цю велику керівну роботу...", — зазначив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ у Київ прибув представник Константинополя, який проведе Об'єднавчий собор.