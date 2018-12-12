До Києва прибув представник Константинополя, який головуватиме на Об'єднавчому соборі – ЗМІ

Митрополит Галльський Еммануїл (Адамкіс) проводитиме Об'єднавчий собор, як представник Константинополя.

Представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл прибув до Києва, щоб головувати на Об'єднавчому соборі православних церков у суботу, 15 грудня.

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Про це стало відомо "Прямому" з власних джерел.

Зазначається, що митрополит прилетів ще у вівторок, 11 грудня.

За словами речника УПЦ КП Євстратія Зорі, представники Київського патріархату мають намір зустрітись з митрополитом Галльським, щоб узгодити всі формальності та внести власні пропозиції щодо проведення Об'єднавчого Собору.

Митрополит Галльський Еммануїл (Адамкіс) проводитиме Об'єднавчий собор, як представник Константинополя.

Митрополит 1985 року отримав диплом магістра перспективних досліджень Університету Сорбонни. Того ж року розпочав службу в Бельгійські митрополії. Остання посада, яку займав Еммануїл - це місцеблюститель Західноєвропейського екзархату російських парафій.

Митрополит уже бував в Україні й знайомий з місцевими православними ієрархами. Так, у липні 2013 року Емануїл очолював делегацію Константинопольського патріархату на святкуваннях 1025-річчя хрещення Русі. Уже через рік він проводив інтронізації новообраного предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в Києві. Однак участі у спільному богослужінні не взяв. За однією з версій, йому не сподобалось надане йому місцем серед ієрархів.