Рахункова палата визнала розміри виплат чорнобильцями застарілими, у «Відродженні» добиватимуться посилення соцзахисту

Розміри виплат усіх видів державної допомоги для чорнобильців є застарілими та не відповідають Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Це порушує права чорнобильців на соціальний захист, що офіційно підтверджено висновками Рахункової палати України.

Про це заявив голова Політради Партії «Відродження» Володимир Пилипенко, коментуючи звіт Рахункової палати України від 12 грудня щодо результатів аудиту ефективності використання коштів держбюджету на виплату компенсацій та допомог чорнобильцям.

За словами політика, внаслідок систематичних порушень прав постраждалих від аварії на ЧАЕС збільшується кількість звернень до судів.

«Рахункова палата підтвердила, що впродовж 2017-2018 років, незважаючи на інфляцію та зростання вартості життя, з держбюджету на соціальний захист чорнобильців виділялась одна й та сама сума – близько 1,9 млрд гривень. А окремі виплати, на які чорнобильці мають законне право, торік взагалі не здійснювалися. У 2018 році держбюджет отримав понад 900 млрд гривень доходів. То невже Мінсоцополітики та український уряд і далі переконуватимуть, що в держави немає коштів, аби розрахуватися з чорнобильцями? Кошти є, натомість відсутнє бажання. Держава систематично й зухвало порушує права постраждалих від аварії на ЧАЕС, і тепер, завдяки аудиту Рахункової палати, цей факт не вдасться приховати», – сказав Володимир Пилипенко.

Він наголосив, що висновки аудиторів підтвердили позицію Партії «Відродження» про необхідність повного перегляду законодавства щодо соціального захисту чорнобильців. А також – перерахунку всіх розмірів державних допомог, на які мають право постраждалі від аварії на ЧАЕС.

«Розмір грошової компенсації на харчування для чорнобильців Міністерство соцполітики визначило на рівні 2015 року. Разові виплати на оздоровлення не переглядалися понад 13 років. У першому півріччі 2018-го сума виплати склала 75-120 грн на людину, а на санаторно-курортне лікування одному чорнобильцеві виділяли 481 грн. Цих коштів вочевидь недостатньо для того, щоб придбати путівку в санаторій і пройти оздоровлення, тому розмір виплат має бути перерахований», – додав Володимир Пилипенко.

Він наголосив, що Партія «Відродження» продовжує боротьбу за ухвалення законопроекту №6292, який покликаний відновити соціальні гарантії чорнобильцям. Також політсила підготувала позов проти Кабміну з метою добитись перерахунку виплат.

«Ми підготували позов проти Кабінету міністрів України та міністра соцполітики Андрія Реви про перерахування формули та розміру компенсації для чорнобильців на продукти харчування. Ми звернулися до Ради Європи з проханням захистити права ліквідаторів аварії на ЧАЕС – забезпечити виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини стосовно чорнобильців. Вимагаємо нарешті дослухатись до людей і відновити їхні втрачені права та пільги. Українська влада згадує про ліквідаторів лише напередодні чергових роковин, пов’язаних із трагедією на Чорнобильській АЕС. Причому в буквальному сенсі «згадує» – переважно про їх героїзм та самопожертву. Але люди – не графіки в документах. Їм потрібні не обіцянки і вітальні грамоти, а конкретна допомога», – заявив Володимир Пилипенко.