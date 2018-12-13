У Харкові понад 100 будинків залишилися без тепла через аварію
14:31, 13 грудня 2018Суспільство
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Відновити подачу тепла обіцяють до 18:00.
У Харкові внаслідок аварії понад 100 будинків залишилися без тепла / фото УНІАН
У Харкові 107 будинків залишилися без тепла через аварію на вулиці Академіка Проскури.
Про це повідомляє "UA: Харків" з посиланням на речницю «Харківських теплових мереж» Тетяну Чуйкову.
За її словами, дефект утворився у надземному (повітряному) трубопроводі диаметром 530 мм, що йде від котельної заводу «Хартрон».
Поновити теплопостачання комунальники планують сьогодні о 18.00, каже Чуйкова.
Як повідомляв УНІАН, через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів.
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