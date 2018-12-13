У Харкові понад 100 будинків залишилися без тепла через аварію

Відновити подачу тепла обіцяють до 18:00.

У Харкові 107 будинків залишилися без тепла через аварію на вулиці Академіка Проскури.

Про це повідомляє "UA: Харків" з посиланням на речницю «Харківських теплових мереж» Тетяну Чуйкову.

За її словами, дефект утворився у надземному (повітряному) трубопроводі диаметром 530 мм, що йде від котельної заводу «Хартрон».

Поновити теплопостачання комунальники планують сьогодні о 18.00, каже Чуйкова.

Як повідомляв УНІАН, через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів.