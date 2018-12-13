Українська «реп-вихователька» Alyona Alyona зібрала свій перший мільйон переглядів на YouTube

Мільйон переглядів отримав її кліп на пісню «Голови», оприлюднений 12 листопада.

Завідувачка дитсадка в селі Дернівка Київської області Альона Савраненко, яка прославилась на YouTube як реп-виконавиця Alyona Alyona, зібрала перший мільйон переглядів під одним зі своїх відео.

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Так, мільйон переглядів отримав її кліп на пісню «Голови», оприлюднений 12 листопада.

Зазначимо, що відео обігнало за кількістю переглядів кліп на трек «Рибки», який сколихнув мережу всередині жовтня та приніс виконавиці перший несподіваний успіх. Даний кліп наразі зібрав 993 тисячі переглядів.

27-річна дівчина присвячує хіп-хопу вільний від роботи час, для зйомки першого кліпу їй довелось орендувати телефон. У спілкуванні з журналістами Олена зізнавалась, що не могла оговтатись від інтернет-слави. Більшість юзерів новоспечену реперку хвалить.