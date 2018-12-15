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"Це безвіз, помножений на мільярд": у соцмережах радіють успіху Об'єднавчого собору

19:25, 15 грудня 2018
Суспільство
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Митрополит УПЦ КП Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні / фото УНІАН

Українці активно репостять у соціальних мережах повідомлення про створення Помісної православної церкви та обрання її престоятелем митрополита Епіфанія.

Ця подія стала головною для українського сегменту Facebook і Twitter.

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Прем’єр Володимир Гройсман побачив в успіхові Об’єднавчого собору знак сили українців, котрі здатні на спільні рішення заради майбутнього. Відомий блогер Олег Пономар порівняв значення собору з отриманням безвізового режиму, тільки останній, задля розуміння ваги, запропонував помножити на мільярд. І додав: "Це на віки". А журналіст Андрій Цаплієнко поділився кумедним запитанням таксиста про те, чи можна тепер вважати священнодійства в храмах РПЦ недійсними.

Пропонуємо добірку відгуків українців на сьогоднішні події в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.

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Новина в сюжеті: Створення помісної церкви в Україні
Теги: #єдина помісна церква в Україні