"Це безвіз, помножений на мільярд": у соцмережах радіють успіху Об'єднавчого собору

Настрої політиків, громадських активістів і простих українців – однакові.

Українці активно репостять у соціальних мережах повідомлення про створення Помісної православної церкви та обрання її престоятелем митрополита Епіфанія.

Ця подія стала головною для українського сегменту Facebook і Twitter.

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Прем’єр Володимир Гройсман побачив в успіхові Об’єднавчого собору знак сили українців, котрі здатні на спільні рішення заради майбутнього. Відомий блогер Олег Пономар порівняв значення собору з отриманням безвізового режиму, тільки останній, задля розуміння ваги, запропонував помножити на мільярд. І додав: "Це на віки". А журналіст Андрій Цаплієнко поділився кумедним запитанням таксиста про те, чи можна тепер вважати священнодійства в храмах РПЦ недійсними.

Пропонуємо добірку відгуків українців на сьогоднішні події в Києві.

Це видатна історична подія і величезна #перемога! Собор відбувся! Українська церква – незалежна і єдина! Предстоятелем Української помісної церкви став митрополит Епіфаній. https://t.co/5xiBG0YRUC — Дамо відсіч Росії (@Stop_Russia) December 15, 2018 Полчаса назад объявили. Предстоятелем новой украинской церкви избран 39 летний епископ УПЦ КП Епифаний, который уже пять лет выполнял роль фактического заместителя Филарета.



Собор прошел без скандалов и... https://t.co/v45zgStC62 — Alexander Surkov (@SurkovUa) December 15, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.