"Це безвіз, помножений на мільярд": у соцмережах радіють успіху Об'єднавчого собору
Українці активно репостять у соціальних мережах повідомлення про створення Помісної православної церкви та обрання її престоятелем митрополита Епіфанія.
Ця подія стала головною для українського сегменту Facebook і Twitter.
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Прем’єр Володимир Гройсман побачив в успіхові Об’єднавчого собору знак сили українців, котрі здатні на спільні рішення заради майбутнього. Відомий блогер Олег Пономар порівняв значення собору з отриманням безвізового режиму, тільки останній, задля розуміння ваги, запропонував помножити на мільярд. І додав: "Це на віки". А журналіст Андрій Цаплієнко поділився кумедним запитанням таксиста про те, чи можна тепер вважати священнодійства в храмах РПЦ недійсними.
Пропонуємо добірку відгуків українців на сьогоднішні події в Києві.
Це видатна історична подія і величезна #перемога! Собор відбувся! Українська церква – незалежна і єдина! Предстоятелем Української помісної церкви став митрополит Епіфаній. https://t.co/5xiBG0YRUC— Дамо відсіч Росії (@Stop_Russia) December 15, 2018
Полчаса назад объявили. Предстоятелем новой украинской церкви избран 39 летний епископ УПЦ КП Епифаний, который уже пять лет выполнял роль фактического заместителя Филарета.— Alexander Surkov (@SurkovUa) December 15, 2018
Собор прошел без скандалов и... https://t.co/v45zgStC62
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.
За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.