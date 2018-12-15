Митрополит УПЦ КП Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні (фото, відео)

Епіфаній обраний на Об’єднавчому соборі українських православних церков.

Митрополит Переяславський та Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), ректор та професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, Епіфаній був обраний на Об’єднавчому соборі українських православних церков, що пройшов у Софії Київській.

Кандидатуру Митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія висунув у четвер Архієрейський Собор УПЦ (Київського патріархату).

Він є ректором і професором Київської православної богословської академії.

За інформацією з сайту Київської православної богословської академії, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (в миру Думенко Сергій Петрович) народився 3 лютого 1979 року в селі Волково Іванівського району Одеської області. Закінчив Київські духовну семінарію та академію. У 2006 – 2007 рр. навчався в Афінському національному університеті на філософському факультеті.

Доктор наук з богослів'я, професор, ректор Київської православної богословської академії, постійний член Священного синоду, член Вищої церковної ради Української православної церкви Київського Патріархату; намісник Свято-Михайлівського Видубицького монастиря м. Києва, настоятель академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова.