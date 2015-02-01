Біля посольства РФ в Києві встановили хрести з іменами загиблих у Маріуполі (фото)
13:43, 01 лютого 2015Суспільство
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Біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві група активістів встановила пам'ятні хрести з іменами загиблих під час обстрілу Маріуполя 24 січня.
Біля посольства РФ з'явилися хрести \ Громадське TV.
Як передає Громадське TV, навпроти будівлі встановлені 30 дерев'яних хрестів, на яких прикріплені таблички з іменами загиблих жителів Маріуполя. Також на кожній табличці написано: «Убитий російськими окупантами».
Громадське TV.
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