Біля посольства РФ в Києві встановили хрести з іменами загиблих у Маріуполі (фото)

Біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві група активістів встановила пам'ятні хрести з іменами загиблих під час обстрілу Маріуполя 24 січня.

Як передає Громадське TV, навпроти будівлі встановлені 30 дерев'яних хрестів, на яких прикріплені таблички з іменами загиблих жителів Маріуполя. Також на кожній табличці написано: «Убитий російськими окупантами».

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