На Майдані Незалежності відбувся мітинг-реквієм пам'яті Кузьми "Скрябіна"
21:54, 02 лютого 2015Суспільство
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Вшанувати пам'ять загиблого музиканта вийшли сотні киян. До стели Незалежності вони принесли квіти, портрети Кузьми та свічки.
Вшанувати пам'ять музиканта прийшли сотні киян / УНИАН
Ті хто прийшов ушанувати пам'ять Андрія Кузьменка, не приховують емоцій. Люди до сих пір не можуть повірити, що з життя пішов цей легендарний український музикант.
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Вшанувати пам'ять співака зібрались не лише в Києві, а й в майже всіх обласних центрах країни. Також пам'ятні заходи пройдуть у Мінську і Москві.
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