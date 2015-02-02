У Житомирі вшанували пам”ять загиблого лідера гурту ”Скрябін”

Як передає кореспондент УНІАН, люди принесли лампадки та фотографії співака.

Організатори зібрання - одна з радіостанцій та місцевий фанклуб лідера гурту ”Скрябін” - встановили на Соборній площі великий екран з фото загиблого, куди люди клали квіти.

«Ми вийшли сьогодні на головну площу Житомира, щоб висловити шану талановитому співакові, композитору, жартівникові і правдолюбу»,- сказали учасники заходу.

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Деякі учасники вшанування цитували слова пісень їхнього кумира.

«Українці вшановують сьогодні пам’ять загиблого лідера гурту ”Скрябін” Андрія Кузьменка у 23 містах країни. Житомир не міг стояти осторонь, тому й ми прийшли сьогодні на вечір пам’яті співака»,- зазначалось на зібранні.

Про збір на центральній площі для вшанування пам`яті Кузьменка учасники заходу домовились через соціальні мережі.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого в дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинув відомий український співак, лідер групи ”Скрябін” Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін.