Скрипка: Кузьма - це ще одна жертва війни

У коментарі ТСН Скрипка зізнався, що вважає війну винною у смерті Кузьми.

"Я вважаю, що це досить символічно. Я вважаю, що Андрій - це ще одна жертва війни. Тому що конкретно концерт, який вони грали, був присвячений підтримці бійців із зони АТО. Ми емоційно допомагаємо, разом з хлопцями", - прокоментував співак.

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Він зазначив, що Кузьма завжди любив сам їздити за кермом і висловив думку, що емоційний стан, в якому зараз перебувають через війну, далося взнаки.

"Війна - це той стан, в якому ми знаходимося. Ось бачите, тепер вже наші ряди музикантів починають рідшати. Я хочу закликати всіх бути обережними на дорогах", - підкреслив артист.