«Ми почули прохання Путіна»: Росіяни зможуть в'їжджати в Україну тільки за закордонними паспортами

Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, повідомляє прес-служба уряду.

Прем’єр-міністр наголосив на необхідності посилення контролю на українсько-російському кордоні і "запровадження європейських правил перетину державного кордону, в тому числі громадянами Російської Федерації".

Яценюк повідомив, що уряд ухвалив постанову про зупинку дії окремих положень угоди між Україною і Російською Федерацією про безвізові поїздки громадян України і РФ:

"Ми вилучаємо внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину українського державного кордону".

Положення щодо решти зазначених у двосторонній угоді документів громадян РФ для в'їзду на територію України, наприклад, дипломатичний та службовий паспорт, залишаються чинними.

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Глава уряду нагадав, що президент Росії Володимир Путін "просив перейти на перетин державного кордону виключно за закордонними паспортами":

"Що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами".

Такий крок, підкреслив Яценюк, дасть змогу суттєво посилити контроль на кордоні та забезпечити інтереси національної безпеки України.