В РНБО повідомили про посилення охорони кордону з Придністров'ям

16:19, 01 лютого 2015
Політика
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Державна прикордонна служба України і Національна гвардія відпрацьовують загальний комплекс заходів для посилення охорони придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

УНИАН

Про це повідомив на брифінгу заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий, передає «Апостроф».

«Підрозділи двох відомств будуть здійснювати недопущення військових провокацій, незаконного переміщення через кордон зброї, засобів терору та інших заборонених предметів», - сказав він.

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За словами пана Польового, вже були затримані порушники державного кордону, а також виявлені особи, які розшукувалися правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що в невизнаному Придністров'ї близько 400 військовослужбовців Оперативної групи російських військ приступили до занять з бойового злагодження підрозділів.

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